Il futuro del lavoro? Strano, autonomo e (molto) creativo

In Italia, il lavoro autonomo sta vivendo una trasformazione radicale, spinta dalla tecnologia, dai social media e da un nuovo desiderio di libertà professionale. Secondo uno studio della tech company Fiscozen, le Partite IVA italiane stanno abbracciando mestieri inediti, a volte quasi surreali: dal Prompt Engineer che dialoga con l’intelligenza artificiale al contatore di fagioli in aziende alimentari, fino al ricostruttore di scene del crimine con la pasta.

Due le tendenze principali: da un lato l’ascesa di figure iper-specializzate, come il consulente etico per l’AI o l’esperto di privacy nei modelli linguistici; dall’altro, carriere creative che combinano passioni personali e competenze non convenzionali. Cresce anche il numero di professioni nate sui social o nei settori della formazione e della consulenza, come coach, sussurratori di cavalli o manager DEI.

Non mancano i lavori più bizzarri, ma reali, come l’annusatore di prosciutti DOP o il dormitore professionista. Tutti accomunati da una parola chiave: autonomia. La nuova generazione di freelance, specie Gen Z, rifiuta percorsi lineari e sceglie libertà, flessibilità e autenticità e, spesso, riesce anche a farne una carriera sostenibile.

