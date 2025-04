GalileoLife a Cosmofarma 2025 con uno stand ispirato al celebre film ‘Ritorno al Futuro’

MeteoWeb

“Strade? Dove andiamo noi non servono strade”. Con questo spirito visionario, GalileoLife Farmacie ha partecipato a Cosmofarma Exhibition 2025 con un’installazione che ha fatto sognare e riflettere: la celebre DeLorean di Ritorno al Futuro e i cosplay di Doc e Marty. Un’immagine forte per introdurre il tema dell’evento: “è tornato il Futuro: dove Salute e Benessere sono Accessibili a Tutti!”. All’interno dello stand, tra flashback cinematografici e visioni d’avanguardia, GalileoLife ha raccontato la propria missione: promuovere salute e benessere accessibili a tutti, in ogni angolo d’Italia. Un obiettivo reso possibile da una rete di farmacie indipendenti, capillarmente diffuse su tutto il territorio nazionale, con servizi semplici da fruire e prezzi calmierati. Prossimità, semplicità e accessibilità sono i pilastri di questo impegno.

A rafforzare il messaggio, sabato 12 aprile è intervenuta Larissa Iapichino, campionessa europea di salto in lungo indoor, simbolo perfetto di quel “salto nel futuro” che GalileoLife propone: un futuro fondato su prevenzione, educazione alla salute e centralità del farmacista nella vita delle comunità.

Durante l’intero evento, il giornalista Piero Muscari, ideatore del progetto Eccellenze Italiane, ha raccolto le testimonianze dei dottori delle farmacie GalileoLife. Le interviste hanno restituito il ritratto autentico di una rete fondata su dedizione, prossimità e innovazione, dove la farmacia è un punto di riferimento umano e professionale. Al posto delle classiche brochure, sono stati distribuiti gli Almanacchi del Futuro: materiali ispirati al celebre film, contenenti non previsioni sportive, ma le scelte strategiche e professionali che ogni farmacista dovrebbe adottare per garantire la salute della propria comunità e della propria farmacia.

Con oltre 1.000 farmacie partner e più di 3 milioni di clienti, GalileoLife Farmacie è tra le realtà più dinamiche del settore, capace di unire prossimità, inclusività e differenziazione nel garantire salute e benessere per tutti. “Il futuro non è scritto. Il futuro è come ve lo creerete voi… perciò createvelo buono!”: è con questo spirito che GalileoLife costruisce il proprio domani. Un futuro più accessibile, più umano, più vicino a tutti.

