Gas, l’intesa Ue sugli stoccaggi è un passo in avanti: le certezze di Pichetto

“Nell’attuale contesto internazionale è sempre più importante garantire l’approvvigionamento energetico e intervenire per limitare i prezzi per imprese e famiglie. Per questo è positiva la prima intesa, incentrata su una maggiore flessibilità, raggiunta dai Paesi Ue sulle nuove regole per il riempimento degli stoccaggi di gas in vista dell’inverno”. Così in una nota Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. “Già in occasione dell’ultimo Consiglio Energia – aggiunge il Ministro – avevo sottolineato la necessità di agire sulla proposta di revisione del regolamento, introducendo una minore rigidità negli obblighi di riempimento. Obiettivo è quello di evitare che una elevata domanda obbligata possa portare ad elevati prezzi del gas nel periodo estivo con inversione dello spread inverno – estate”.

“L’intesa di oggi è una buona base negoziale. Auspico un negoziato positivo con il Parlamento Europeo per concretizzare questo nuovo assetto”, conclude il Ministro.

