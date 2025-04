Gelo Abruzzo: freddo secco e notti glaciali, sfiorati i -10°C

MeteoWeb

L’Abruzzo ha inaugurato la nuova settimana sotto l’influsso di un’irruzione di aria fredda e secca di matrice continentale, giunta nel corso della giornata di ieri. Questo cambiamento nella circolazione atmosferica ha determinato un deciso calo delle temperature, con valori che tra oggi e domani risulteranno inferiori alle medie climatiche del periodo anche di 7-8 gradi Celsius. Il contesto meteorologico si presenta dunque marcatamente più freddo rispetto ai giorni precedenti, ma al contempo stabile, grazie alla natura secca e poco instabile dell’aria sopraggiunta.

L’ingresso dell’aria fredda non ha favorito la formazione di fenomeni di rilievo, come piogge o nevicate diffuse, poiché non si è accompagnato a un significativo apporto di umidità. Ne consegue che, nonostante le temperature in netto calo, il tempo rimane generalmente sereno o poco nuvoloso, con cieli limpidi su gran parte del territorio regionale. La stabilità atmosferica è favorita anche dalla rapidità con cui la massa d’aria ha attraversato la regione, senza instaurare dinamiche favorevoli all’instabilità.

Questo quadro meteorologico ha portato a un deciso raffreddamento notturno, particolarmente avvertibile sulle località montane dell’Appennino abruzzese, dove il cielo sereno ha favorito un’intensa dispersione del calore accumulato durante il giorno. Le temperature minime hanno così raggiunto valori notevolmente bassi, con punte che si sono spinte ben al di sotto dello zero termico. Tra le località più fredde si segnalano il Rifugio Franchetti, con una minima di -9.8°C, la Majelletta-Blockhaus a -8.7°C, Campo Imperatore con -8°C, Campo Felice che ha toccato i -7.6°C, e Mammarosa, dove la colonnina di mercurio è scesa fino a -6.7°C.

Questi valori confermano il carattere decisamente invernale della massa d’aria che ha interessato la regione, nonostante ci si trovi ormai in pieno aprile, un mese solitamente caratterizzato da condizioni più miti. È bene ricordare come episodi di questo tipo non siano rari nel quadro climatico dell’Abruzzo, specialmente nelle aree interne e montane, dove la variabilità primaverile può ancora riservare ondate fredde improvvise, seppur di breve durata.

In sintesi, l’Abruzzo sta vivendo una fase meteorologica improntata al freddo e alla stabilità, sotto l’effetto di una rapida incursione di correnti continentali che, pur non portando fenomeni significativi, hanno determinato un abbassamento marcato delle temperature. Una situazione che, seppur transitoria, rappresenta un ritorno a condizioni tipiche della tarda stagione invernale, con possibili ripercussioni sulla vegetazione e sul ciclo agricolo, in particolare laddove le gelate notturne si sono spinte fino a quote relativamente basse.

