Georgia, gigantesco incendio al mercato di Tbilisi | VIDEO

Un vasto incendio ha colpito l’area del mercato presso la stazione ferroviaria Borjomi di Tbilisi, capitale della Georgia, devastando circa 15mila metri quadrati tra bancarelle di abbigliamento, frutta, verdura e depositi. Fortunatamente non si registrano feriti. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Le autorità hanno evacuato per precauzione anche alcune cliniche vicine. Il capo dei Vigili del Fuoco di Tbilisi, Levan Museliani, ha confermato che l’emergenza è rientrata. Resta da chiarire la causa dell’incendio, mentre le indagini sono già in corso per accertare l’origine del rogo.

