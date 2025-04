Germania, il produttore di armi Rheinmetall acquista un fornitore specializzato in fulmicotone

MeteoWeb

Rheinmetall, il più grande produttore di armi tedesco, ha dichiarato che intende acquisire un fornitore specializzato in nitrocellulosa, un prodotto utilizzato come propellente nelle munizioni di artiglieria e in altre armi da fuoco. Nota anche come fulmicotone, la nitrocellulosa è un composto altamente infiammabile ricavato da una miscela di acido nitrico e acido solforico. Finora, Rheinmetall ha prodotto nitrocellulosa in tre siti in Svizzera, Spagna e Sudafrica, ma l’acquisizione del fornitore Hagedorn-NC aiuterà l’azienda “a chiudere un collo di bottiglia strategico nella produzione di propellenti“, ha affermato l’amministratore delegato di Rheinmetall, Armin Papperger.

Rheinmetall è ancora in attesa dell’approvazione delle autorità antitrust prima che l’acquisizione possa essere completata, ha affermato l’azienda, senza rivelare il prezzo di acquisto.

Hagedorn-NC si trova nella città tedesca nordoccidentale di Osnabrück e impiega circa 90 persone. L’amministratore delegato di Hagedorn, Gerd Hofmann, ha accolto con favore l’offerta di acquisizione, affermando che avrebbe offerto all’azienda nuove prospettive e opportunità di crescita.

L’attività di Rheinmetall è cresciuta notevolmente dall’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio 2022, con la Germania come principale fornitore di supporto militare a Kiev dopo gli Stati Uniti. In particolare, la domanda di munizioni di artiglieria è aumentata vertiginosamente. Rheinmetall è il più grande produttore di munizioni di artiglieria in Occidente.

Anche se la guerra dovesse finire nel prossimo futuro, il produttore prevede che la domanda rimarrà elevata, con l’Ucraina e gli stati della NATO che dovrebbero rifornirsi poiché la Russia ha notevolmente aumentato la sua industria della difesa.

