Giorgia Meloni è arrivata alla Blair House di Washington: attesa per l’incontro con Trump

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla Blair House a Washington, insieme alla delegazione italiana. La Blair House – dove in questo momento campeggia il tricolore italiano – è la residenza ufficiale che ospita le delegazioni di altri Paesi in visita negli Usa, e si trova lungo la Pennsylvania Avenue, a pochi passi dalla Casa Bianca. Domani alle 12, ora locale, si svolgerà l’atteso bilaterale tra il premier italiano e il presidente americano Donald Trump.

“La visita del premier Meloni a Washington è stata coordinata con il Presidente della Commissione von der Leyen. La telefonata è avvenuta ieri in serata. Meloni e von der Leyen si sentiranno anche dopo l’incontro tra Meloni e Trump. In ogni caso, che la competenza per il negoziato commerciale con gli Usa è della Commissione europea”, così il portavoce della Commissione Ue Arianna Podestà, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

