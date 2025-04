Giorgia Meloni, colloquio con il sultano dell’Oman: dall’energia al turismo, tutti i temi

MeteoWeb

“Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il sultano dell’Oman, Sua Maestà Haytham bin Tariq Al Said. Nel corso del colloquio, il presidente Meloni ha ringraziato il sultano per il ruolo di facilitatore svolto nei negoziati tra Stati Uniti e Iran e ha assicurato il pieno sostegno dell’Italia all’iniziativa, in linea con quanto già fatto nell’ospitare a Roma la seconda tornata di colloqui”. Così in una nota di palazzo Chigi. “I due leader – si aggiunge – hanno anche discusso del rafforzamento delle relazioni bilaterali a tutti i livelli, dall’energia alla cultura, dall’economia al turismo. In questo quadro, è stata espressa soddisfazione per la collaborazione tra le due nazioni in materia di interconnessioni digitali”.

“In conclusione del colloquio, il presidente del Consiglio ha accettato l’invito formulato dal Sultano a recarsi in visita in Oman”, si conclude nella nota.

