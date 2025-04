Una giornata dedicata all’architettura in montagna: l’evento UNIMONT

MeteoWeb

Nell’ambito del Festival All Insù, UNIMONT, Polo alpino dell’Università degli Studi di Milano, organizza per mercoledì 9 aprile una giornata dedicata all’architettura in montagna.

Orario: 9.30 – 13.00 | Montagna leggera, leggerissima. Presso Università degli Studi di Milano, Polo UNIMONT. Sessione tematica, principi e realizzazioni per una montagna attraversabile, produttiva, vivibile e accogliente.

INTRODUZIONE

Giorgio Azzoni – Curatore scientifico di Festival all’insù

SALUTI ISTITUZIONALI

Anna Giorgi – Responsabile Polo UNIMONT – Università degli Studi di Milano

Luca Masneri – Sindaco di Edolo

INTERVENTI

Federica Corrado – Politecnico di Torino

Giulio Senes – UniMI, DISAA – Polo UNIMONT

Attilio Cristini – architetto

Simone Cola – architetto SCSdA Sondrio

Elisabetta Riva – UniMi, DISAA – Polo UNIMONT

Davide Fusari – OAPPC di Trento

Lucio Bosio – Officine Condor

13.00 – 14.00 | Pranzo leggero

14:00 – 15:30 | Accoglienze montane

Tavola rotonda con la testimonianza di esempi e approcci innovativi per l’ospitalità in epoca di cambiamenti climatici e sociali

16:00 | Guardare dentro l’architettura

Attraversare il ‘900 a Edolo – Visita guidata

20:30 – 22:30 | Selfiescapes, paesaggi del turismo alpino

Il paesaggio alpino tra natura e architettura

Un excursus storico (e uno sguardo critico) sull’infrastrutturazione delle Alpi per le varie forme di fruizione turistica; dalle origini all’odierna proliferazione di vari dispositivi e landmarks per una percezione “emozionale” del paesaggio. Proiezioni e confronti con Luca Gibello (Cantieri d’Alta Quota) e Conferenza stabile CAI di Valle Camonica – Sebino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.