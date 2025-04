Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti: cerimonia per i Donatori del Policlinico di Milano

MeteoWeb

“In occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, segnaliamo l’evento “Ricordare e ringraziare. Cerimonia per i donatori del Policlinico di Milano”. Anche quest’anno il Policlinico di Milano “vuole ringraziare in un luogo speciale – come un giardino virtuale – chi ha scelto nel nostro Ospedale di donare una nuova vita ai pazienti in attesa di trapianto: un luogo ricco di un profondo significato, metafora della vita che si rigenera e rifiorisce come l’esistenza di chi ha ricevuto un dono prezioso”, si legge in una nota.

“Piantare in modo simbolico un albero ci consente di onorare il dono altruistico della vita e di ricordare lo sforzo gigantesco che impegna tantissime figure, dai professionisti ai donatori di sangue, senza i quali i trapianti non sarebbero possibili”, spiega Alberto Zanella, referente per le donazioni di organi e tessuti del Policlinico di Milano.

Il programma

Per l’Ospedale parteciperanno il Presidente Marco Giachetti, il Direttore Generale Matteo Stocco e il Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, insieme a Daniele Vincenti – specialista del Nord Italia Transplant Program, e agli specialisti e professionisti del Coordinamento Ospedaliero di Procurement (COP) per la Donazione di Organi e Tessuti: Maria Adele Figini, Leopoldo Amendola, Francesca Bisirri, Sara Leoni e Tania Turrioni.

Interverranno inoltre il Direttore del Centro Regionale Trapianti Lombardia Giuseppe Piccolo e il Presidente del Gruppo AIDO provinciale Milano Maurizio Sardella. L’incontro sarà moderato da Alberto Zanella, referente del COP per la Donazione di Organi e Tessuti dell’Ospedale, e si concluderà con le preziose testimonianze dei pazienti trapiantati e delle famiglie dei donatori. Un momento speciale, aperto a tutti i professionisti coinvolti e a chiunque desideri partecipare a questa emozionante occasione di condivisione e riflessione.

Giovedì 10 Aprile alle ore 11.30 nella Piazzetta Coperta del Padiglione Guardia, in via Francesco Sforza 35, ci sarà un momento di incontro dedicato ai Donatori che nel 2024 al Policlinico di Milano hanno permesso di restituire vita e speranza ad adulti e bambini affetti da malattie per cui il trapianto era l’unica cura possibile.

