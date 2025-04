Oggi la Giornata Mondiale della Salute 2025, al centro madri e neonati

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Salute 2025, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lancia un appello globale con la campagna annuale “Healthy beginnings, hopeful futures“, ponendo al centro dell’attenzione la salute materna e neonatale. Questa iniziativa, che si protrarrà per tutto l’anno, mira a sollecitare governi e comunità sanitaria a intensificare gli sforzi per porre fine alle morti prevenibili di madri e neonati, e a dare priorità al benessere a lungo termine delle donne.

L’OMS e i suoi partner si impegnano a diffondere informazioni cruciali per sostenere gravidanze e parti sicuri, nonché una migliore salute postnatale. L’obiettivo primario è ambizioso ma necessario: garantire che ogni donna e ogni bambino non solo sopravvivano, ma prosperino.

La realtà statistica, purtroppo, dipinge un quadro allarmante. Secondo le stime attuali, quasi 300mila donne perdono la vita ogni anno a causa di complicazioni legate alla gravidanza o al parto. A questa tragica cifra si aggiungono oltre 2 milioni di neonati che muoiono nel loro primo mese di vita e circa 2 milioni di nati morti. Un calcolo sconcertante rivela che si tratta di circa una morte prevenibile ogni 7 secondi.

Le tendenze attuali destano ulteriore preoccupazione. Un’analisi rivela che ben 4 Paesi su 5 sono in ritardo nel raggiungimento degli obiettivi fissati per migliorare la sopravvivenza materna entro il 2030. Inoltre, un Paese su 3 non riuscirà a centrare i target per la riduzione della mortalità neonatale.

Il messaggio che risuona forte da questa Giornata Mondiale della Salute è chiaro: è imperativo ascoltare le donne e sostenere le famiglie. In ogni angolo del mondo, donne e famiglie necessitano di cure di alta qualità che offrano supporto fisico ed emotivo prima, durante e dopo la nascita.

I sistemi sanitari devono evolversi per affrontare le molteplici problematiche che influenzano la salute materna e neonatale. Queste non si limitano alle complicanze ostetriche dirette, ma includono anche condizioni di salute mentale, malattie non trasmissibili e pianificazione familiare.

La campagna 2025 rappresenta un’opportunità cruciale per rinnovare l’impegno globale verso la salute materna e neonatale. È un invito all’azione per garantire che ogni gravidanza sia desiderata, ogni parto sia sicuro e ogni neonato abbia la possibilità di un futuro sano e prospero.