Giornata Mondiale della Salute, i primi 1000 giorni di vita: dibattito sulla maternità

Migliorare la salute e la sopravvivenza materna e neonatale: è questo il focus scelto per celebrare la Giornata Mondiale della Salute 2025. L’Organizzazione Mondiale della Sanità pone quest’anno l’attenzione su benessere materno-infantile con il motto “Healthy beginnings, hopeful futures”, sottolineando l’importanza dei primi 1000 giorni di vita del bambino e della necessità anche per la donna di ricevere tutte le cure necessarie nelle fasi che precedono e seguono ogni parto. Ogni anno, infatti, 300mila donne muoiono per complicanze in gravidanza e oltre 2 milioni di neonati non sopravvivono al primo mese. “Dal preconcepimento alla gravidanza fino ai primi due anni: quelli che vengono oggi riconosciuti come i primi mille giorni di vita, sappiamo essere estremamente importanti per la crescita e lo sviluppo di ogni bambino. Già molto prima della nascita, le condizioni ambientali in cui l’embrione, il feto e poi il neonato si sviluppano possono porre le basi per la salute futura anche a lungo termine. Non è, dunque, soltanto il corredo genetico a incidere sul benessere di un bambino, ma esiste una plasticità evolutiva che interviene in risposta agli stimoli esterni. Per questo i genitori hanno bisogno di conoscere quali sono gli stili di vita e le scelte che in diversi ambiti possono influenzare positivamente la vita che sarà” ha commentato Irene Cetin, direttrice dell’Ostetricia del Policlinico di Milano e docente all’Università degli Studi di Milano. Investire nella salute di madri e neonati significa costruire un futuro più sano per tutti.

Programma dell’evento

Saluti istituzionali e interventi sulla maternità e salute infantile

Maria Rosaria Campitiello, Capo Dip. Prevenzione Ministero

Guido Bertolaso, Assessore al Welfare Regione Lombardia

Mario Melazzini, Direttore Generale Welfare Regione Lombardia

Anna Scavuzzo, Vice Sindaco Comune di Milano

Francesco Blasi, Pro Rettore ai Rapporti con il Sistema Sanitario Università degli Studi di Milano

Marco Giachetti, Presidente Policlinico di Milano

Matteo Stocco, Direttore Generale Policlinico di Milano

Fabio Blandini, Direttore Scientifico Policlinico di Milano

Nadia Rovelli, Presidente Professione di Ostetrica

Relatori

Alessandro Rosina, Docente di Demografia, Università Cattolica

Fabio Parazzini, Docente di Ginecologia Policlinico di MIlano

Giovanni Carrada, Autore Superquark

Elio Franzini, Filosofo e Docente di Estetica, Università degli Studi di Milano

Carlo Agostoni, Direttore di Pediatria Immunoreumatologia e Pneumoinfettivologia Policlinico di Milano

Don Dante Carraro, Direttore Medici con l’Africa CUAMM

Edgardo Somigliana, Direttore Pronto Soccorso e Accettazione Ostetrico-Ginecologica e PMA Policlinico di Milano

Emanuela Ambreck, Responsabile Progetti sanitari della Fondazione Francesca Rava

Irene Cetin, Direttore Ostetricia Policlinico

Maria Carla Gatto, Presidente Tribunale per i minorenni

Monica Fumagalli, Direttore Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Policlinico di Milano.

