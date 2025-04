Giornata nazionale delle dimore storiche: oltre 500 tesori italiani aprono gratuitamente le porte al pubblico

MeteoWeb

Domenica 25 maggio torna la Giornata Nazionale promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane: oltre 500 dimore tra castelli, ville, rocche, parchi e giardini dislocati in tutto lo Stivale e sulle isole saranno visitabili gratuitamente, offrendo l’opportunità di immergersi nella bellezza senza tempo del patrimonio artistico e culturale nazionale. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria, la Federazione Italiana Amici dei Musei (FIDAM) e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep) e ha ricevuto il patrocinio di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e del Ministero della Cultura. Media partner dell’evento saranno la TGR e Rai Pubblica Utilità. L’evento è inoltre realizzato con il contributo di Poste Italiane S.p.A.

“Il patrimonio culturale privato in Italia rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo del Paese. Con oltre 43.000 dimore storiche censite, il nostro Paese ospita il più grande museo diffuso d’Italia che racconta l’identità delle comunità locali”. Così Giacomo di Thiene, Presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. “La nostra Giornata Nazionale, che giunge alla quindicesima edizione, è ormai una vera e propria tradizione che celebra la bellezza e la storia italiana. Una manifestazione di cui andiamo molto fieri non solo per la quantità di pubblico che oramai coinvolge, ma per la sua capacità di raccontare alla società e alle istituzioni l’impatto occupazionale ed economico che i beni culturali generano sul territorio valorizzando tradizioni e competenze locali; valorizzando la nostra memoria e a partire da essa contribuire allo sviluppo di un futuro sostenibile in cui il capitale umano divenga un fattore strategico e aggiuntivo per la crescita”, conclude di Thiene.

I dettagli

Circa 20 mila dimore storiche private accolgono visitatori nell’arco dell’anno a dimostrazione del loro ruolo di attrattori culturali e turistici e della loro capillarità sul territorio. l’11% si trova nei piccolissimi comuni con meno di 2.000 abitanti, il 17% in quelli con meno di 5.000 abitanti; complessivamente il 54% è situato in centri abitati con meno di 20.000 residenti. Inoltre, una dimora su quattro si trova in contesto rurale. Questi dati sottolineano l’importanza delle dimore storiche nel contrastare lo spopolamento delle aree interne e favorire lo sviluppo delle imprese artigiane legate alla manutenzione di questi beni oltre alla diversificazione dei flussi turistici, portando benefici economici anche alle aree meno frequentate dai grandi circuiti internazionali. Negli ultimi anni, infatti, il turismo di prossimità ha registrato una crescita significativa raggiungendo 34 milioni di visitatori annui e offrendo nuove prospettive per la valorizzazione delle dimore storiche.

Tra le dimore visitabili in Lombardia, in provincia di Cremona si potrà esplorare la casa natale di Francesco Arata, pittore e architetto del Novecento, che ospita oltre 100 opere tra olii e disegni che ripercorrono la sua evoluzione artistica. Allievo di Brera e collaboratore di importanti architetti milanesi, Arata si dedicò poi esclusivamente alla pittura, esponendo a Venezia e Roma. La casa-museo conserva anche il suo ricco fondo librario, testimonianza della sua passione per l’arte, la cultura lombarda e la letteratura, arricchito da riviste d’arte rare e monografie di grande pregio.

In provincia di Monza, invece, sarà possibile visitare Villa Zari, nata nel Settecento come dimora nobiliare, che racconta l’evoluzione dei gusti e della società tra facciata neoclassica e parco romantico con strutture neogotiche, oggi restaurato nei suoi sentieri storici. Acquistata nell’Ottocento dalla famiglia Zari, pionieri nella lavorazione del legno a Bovisio Masciago, la villa esprime ancora oggi, nei suoi soffitti, pavimenti e arredi, l’eccellenza artigiana che ne ha segnato l’identità.

