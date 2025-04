Giornata della Terra: la bellezza del pianeta vista dallo Spazio | VIDEO

MeteoWeb

Oggi, 22 aprile, si celebra la Giornata della Terra, una ricorrenza internazionale dedicata alla sensibilizzazione sui problemi ambientali e alla promozione dell’azione collettiva per la tutela del nostro pianeta. Ogni anno l’iniziativa si concentra su un tema specifico: nel 2025, l’attenzione è rivolta all’energia rinnovabile. In occasione della giornata, l’agenzia spaziale russa Roscosmos ha pubblicato un suggestivo video realizzato dal satellite “Elektro-L” n°2: in orbita geostazionaria, cattura immagini della Terra ogni 15-30 minuti nei campi del visibile e dell’infrarosso, offrendo una visione dinamica e dettagliata della nostra atmosfera e superficie.

Queste immagini non sono solo spettacolari, ma svolgono anche un ruolo chiave nel monitoraggio ambientale, supportando la ricerca sul clima e sulle risorse naturali. Un modo potente per ricordarci la bellezza del nostro pianeta, e l’urgenza di proteggerlo.

