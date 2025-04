Giornata della Terra, la FAO lancia AIM4NatuRe: una svolta globale per il monitoraggio del ripristino ambientale

MeteoWeb

In occasione della Giornata della Terra, la FAO ha presentato AIM4NatuRe (Accelerating Innovative Monitoring for Nature Restoration), una nuova iniziativa globale finanziata dal Regno Unito con 7 milioni di sterline. Il programma mira a rafforzare le capacità dei Paesi nel monitorare e rendicontare i progressi verso il ripristino degli ecosistemi degradati, in linea con l’Obiettivo 2 del Quadro Globale per la Biodiversità di Kunming-Montreal.

Integrando il successo del programma AIM4Forests, AIM4NatuRe punta a creare un set di dati unificato e verificabile, fondamentale per misurare l’efficacia degli interventi su foreste, zone umide, praterie ed ecosistemi marini. Verranno fornite tecnologie avanzate, formazione e linee guida pratiche, tra cui il Framework for Ecosystem Restoration Monitoring (FERM), per facilitare la raccolta e l’analisi dei dati.

Particolare attenzione è rivolta alle popolazioni indigene, coinvolte attraverso progetti pilota in Brasile e Perù per promuovere un approccio biocentrico al restauro. L’iniziativa rappresenta un passo decisivo per trasformare gli impegni ambientali in azioni concrete, migliorando trasparenza, interoperabilità dei dati e governance ambientale globale. AIM4NatuRe si pone così al centro delle strategie per contrastare crisi climatiche e perdita di biodiversità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.