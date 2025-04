Giro d’Italia 2025, tanta neve sul Colle delle Finestre: la 20ª tappa potrebbe essere a rischio

MeteoWeb

Il Giro d’Italia 2025 si avvicina, ma a preoccupare non sono soltanto le gambe dei corridori: la neve potrebbe rimescolare i piani. Il prossimo 31 maggio, infatti, è prevista la spettacolare 20ª tappa, da Verrès a Sestriere, che include l’attesissima scalata al Colle delle Finestre con la sua altitudine di 2.178 metri, designato come Cima Coppi di quest’edizione. Tuttavia, le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni sollevano dubbi sulla regolare disputa del percorso.

Una tappa da leggenda… sulla carta

La frazione misura 203 km con un dislivello totale di circa 4.500 metri, configurandosi come l’ultima grande occasione per scalatori e pretendenti alla maglia rosa. Dopo la partenza da Verrès, i corridori affronteranno il Colle del Lys e successivamente il Colle delle Finestre, celebre per il suo tratto di strada sterrata con una pendenza media del 9%. Da lì, discesa e salita finale verso Sestriere (2.035 m), dove si concluderà la giornata.

Un percorso epico che rievoca l’impresa di Chris Froome nel 2018, quando il britannico ribaltò il Giro proprio sulle rampe del Finestre.

La situazione neve: un rischio concreto

Al momento, la situazione meteorologica desta più di una preoccupazione. Le nevicate di fine aprile hanno depositato fino a 50 cm di neve fresca sulle alture piemontesi, compreso il Colle delle Finestre. Attualmente, le temperature oscillano tra i 9°C di giorno e i -1°C di notte, e se il sole primaverile contribuisce a un lento scioglimento, la quantità di neve rimasta – soprattutto lungo i tratti sterrati – potrebbe rendere impraticabile l’ascesa in sicurezza.

Già in passato il Giro d’Italia è stato costretto a modificare o annullare tappe alpine a causa del maltempo, come accadde nel 2013 con il Gavia e lo Stelvio, nel 2023 da Borgofranco d’Ivrea e nel 2024 a Livigno.

Decisioni attese nei prossimi giorni

Gli organizzatori sono in costante contatto con le autorità locali e monitorano l’evolversi della situazione. Nei prossimi giorni, in base alla velocità dello scioglimento della neve e alle previsioni meteo, verrà presa una decisione definitiva: mantenere il tracciato originale, modificarlo, o cancellare la scalata al Colle delle Finestre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.