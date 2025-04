A giugno torna SEIF, il festival per la salvaguardia del mare all’Isola d’Elba

MeteoWeb

SEIF – Sea Essence International Festival, il festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza, si trasforma in un evento diffuso e diventa “SEIF – Isola d’Elba”. Ideato e organizzato da Fondazione Acqua dell’Elba, il festival torna dal 27 al 29 giugno 2025 per la sua settima edizione e amplia i propri confini, coinvolgendo – oltre alla consueta location di Marciana Marina – tutta l’Isola d’Elba.

La manifestazione si pone l’obiettivo di celebrare il mare in tutte le sue sfumature, sia come prezioso ecosistema da preservare che come fondamentale fulcro per lo sviluppo culturale ed economico delle comunità che lo abitano. Il tema dell’edizione 2025 è, non a caso, proprio quello delle “Comunità Mediterranee”: come di consueto si tratterà di una tre giorni esperienziale che tramite dibattiti, incontri, attività educative e volontariato ambientale racconta le best practice delle comunità marine e costiere come esempi virtuosi di collaborazioni che generano valore sia per il mare che per le persone.

Nel corso degli anni, le iniziative proposte da SEIF hanno promosso azioni concrete per la protezione del patrimonio marino avvalendosi della collaborazione tra istituzioni, esperti e cittadini e sottolineando la valenza imprescindibile del partenariato pubblico-privato. Nella visione di Fondazione Acqua dell’Elba il coinvolgimento delle istituzioni locali, dei comuni e di tutta la comunità elbana è essenziale perché il festival diventi parte integrante della vita isolana, contribuendo tangibilmente al percorso di valorizzazione e promozione del patrimonio naturale e culturale di una delle meraviglie dell’arcipelago toscano.

Le novità di SEIF – Isola d’Elba: da “La Via dell’Essenza” alle “Scuole Blu”

SEIF – Isola d’Elba sarà occasione per festeggiare la chiusura dell’anello occidentale de “La Via dell’Essenza”, iniziativa nata nel 2011 e dal 2022 gestita da Fondazione Acqua dell’Elba in partnership con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (PNAT). Ad oggi, il sentiero costiero si snoda in 8 percorsi sensoriali, percorribili a piedi per un totale di 66,5 km, arricchiti da segnaletica informativa con QR code, mappe digitali e valorizzazione dei punti di interesse storico e naturalistico. Un progetto nato per promuovere la tutela ambientale e il turismo sostenibile, che ambisce ad aprire nuovi cammini fino a concludere l’intero periplo dell’isola entro il 2027.

Prosegue anche “Blue Schools” (Scuole Blu), iniziativa della Commissione Europea promossa da UNESCO-IOC, la Commissione Oceanografica Internazionale dell’UNESCO. Nata con l’obiettivo di integrare la Ocean Literacy (Educazione all’Oceano) nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, l’iniziativa ha visto nell’Isola d’Elba la prima unità territoriale d’Europa ad avere tutti i suoi istituti scolastici certificati come Scuole Blu e nel 2025 le lezioni a tema marino raggiungeranno ancora più studenti, perché il progetto si estenderà all’intero Arcipelago Toscano.

Non mancheranno le attività rivolte ai più giovani, tra percorsi di volontariato ambientale e laboratori educativi organizzati in collaborazione con Legambiente e immersioni ai diving locali che saranno disponibili in tutti i comuni dell’isola .

“La settima edizione di SEIF rappresenta un punto di svolta importante per il nostro festival e ribadisce il nostro impegno nei confronti delle comunità che vivono e abitano il mare ogni giorno”, spiega Fabio Murzi, Presidente della Fondazione Acqua dell’Elba. “Siamo orgogliosi di annunciare che, a partire da quest’anno, SEIF si allarga a tutta l’Isola d’Elba. Questo passo è per noi motivo di grande gioia e soddisfazione, reso possibile grazie alla fiducia e al supporto che i comuni elbani ci hanno accordato”.

Le comunità marine di SEIF 2025: cultura, tradizioni e sfide del territorio

Il mare è da sempre un simbolo di vita e di incontro, unione e crescita condivisa. SEIF – Isola d’Elba si conferma come uno spazio di confronto dove il mare opera da elemento connettivo tra terre, culture, storie e persone. Il festival, mantenendo il suo format multidisciplinare tra eventi culturali, interventi artistici e momenti ludici, esplora usanze, tradizioni e sfide autoctone proponendo una riflessione corale sul ruolo fondamentale che il mare riveste per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Anche questa edizione conterà sulla partecipazione di personalità di rilievo del panorama scientifico, culturale e artistico, rendendo SEIF un evento ispirazionale pensato per un pubblico eterogeneo. Lo farà attraverso le sue tre anime: educativa, con i programmi mattutini e pomeridiani di formazione; scientifica, con pre serate dedicate a workshop di approfondimento su tematiche culturali, sociali e politiche legate alla valorizzazione del mare; divulgativa, con serate di teatro e musica pensate per disseminare una nuova cultura del mare.

Venerdì 27 giugno, a partire dalle ore 18:30, SEIF 2025 approderà alla sua prima tappa, Capoliveri, con uno spettacolo dedicato al mare che coinvolgerà gli spettatori in un viaggio tra parole, immagini e melodie. Le voci di poeti e narratori saranno accompagnate da interventi di relatori di spicco del mondo scientifico e musica dal vivo, offrendo uno storytelling evocativo e coinvolgente. Durante la serata si svolgerà inoltre la consegna del Premio SEIF 2025: giunto alla seconda edizione, verrà riconosciuto a chi si è distinto con un progetto dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale dell’ecosistema marino.

Sabato 28 giugno SEIF si sposterà a Portoferraio: il pomeriggio si aprirà con la nona edizione del Premio Arte Acqua dell’Elba, realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera. Il premio, dedicato al tema “Comunità Mediterranee”, inaugura ufficialmente la mostra che sarà visitabile fino al 5 luglio. La serata proseguirà con un evento che intreccerà spettacolo, musica e scienza grazie al coinvolgimento di Vincenzo Schettini, fisico, musicista e autore della “Fisica che ci piace”.

Infine, domenica 29 giugno SEIF sbarcherà nell’antico borgo marinaro di Marciana Marina per l’evento di chiusura in cui verranno presentate le ultime tappe aperte de “La Via dell’Essenza” e il programma delle “Scuole Blu”, in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. La 7a edizione di SEIF si concluderà a suon di musica, con un concerto a partire dalle 21:30.

I patrocini di SEIF 2025

La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Acqua dell’Elba e ha ottenuto l’endorsement del Decennio del Mare UNESCO e il patrocinio del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica e Guardia Costiera – Capitaneria di Porto.

Sono inoltre stati concessi i patrocini di: Regione Toscana, Accademia di Belle Arti di Brera, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Marevivo, Symbola, RUS – Rete Università Sostenibili, Rotta dei Fenici.

È stato poi richiesto il patrocinio di: Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Ispra, ASVIS, Legambiente, Federparchi, SDSN – Sustainable Development Solutions Network, IULM, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Associazione Isole Minori, Legambiente, VisitElba, Forum Giovanile Isola d’Elba, Comune di Livorno, Comune di Marciana Marina, Pro Loco Marciana Marina, Comune di Marciana, Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Capoliveri, Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio.

