Green Vehicles punta sulla mobilità sostenibile: il kit Mild Hybrid per ridurre emissioni e consumi dei mezzi pesanti

MeteoWeb

Ridurre sensibilmente le emissioni di CO₂ grazie all’uso del Mild Hybrid. È l’obiettivo dell’azienda jesina Green Vehicles, che punta su un sistema di propulsione ibrida più sostenibile per l’ambiente e in grado di migliorare l’efficienza energetica di camion, furgoni e bus compresi tra 3,5 e 7 tonnellate. Questa tecnologia, frutto di una ricerca sviluppata nelle Marche, a partire dalla tesi di laurea dell’ingegnere Lodovico Basilici Menini, permette ai mezzi pesanti una riduzione delle emissioni del 15%, un abbattimento dei costi di gestione fino al 25% e una diminuzione dei consumi di carburante del 20% rispetto ai motori tradizionali.

Il Mild Hybrid è la tecnologia più semplice con cui una vettura può essere omologata come ibrida: il motore elettrico di piccole dimensioni partecipa attivamente alla trazione del mezzo e viene alimentato da una batteria di dimensioni altrettanto contenute. Un’innovazione al centro dell’attenzione all’ultima edizione di Smau a Parigi (9-11 aprile), la principale fiera italiana dedicata all’innovazione per imprese, startup, enti pubblici e abilitatori che rientra tra le iniziative dedicate alla Giornata Nazionale del Made in Italy, volta alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana. A presentarla ai circa 250 partecipanti sono il general manager di Green Vehicles, Enrico Cappanera, e il Cfo del Gruppo, Stefano Ceccolini.

I prossimi appuntamenti

Dopo l’inaugurazione di mercoledì pomeriggio presso l’Ambasciata italiana di Parigi, oggi è in corso la prima parte della manifestazione presso la Station F, con panel tematici e incontri one-to-one tra la delegazione italiana e i partecipanti francesi. Domani, invece, in occasione della seconda e ultima giornata di Smau, Green Vehicles ha in programma una serie di visite presso incubatori e acceleratori della città, con l’obiettivo di promuovere la creazione di partnership con l’ecosistema italiano presente all’iniziativa.

“L’appuntamento parigino di Smau ci dà l’opportunità di far conoscere il nostro progetto a una platea internazionale e di entrare in contatto con stakeholder chiave del settore — commenta Cappanera — Così come fatto a inizio marzo nel primo incontro di Londra, intendiamo lanciare un messaggio significativo attraverso la nostra tecnologia di Mild Hybrid: la nostra azienda crede fermamente nella mobilità sostenibile e, ricoprendo un ruolo di primo piano nel settore, si impegna a fornire soluzioni concrete. Grazie alla costante attività di ricerca e sviluppo stiamo dimostrando come l’innovazione marchigiana possa contribuire alla transizione ecologica nel sistema dei trasporti”.

La proposta del marchio jesino è un kit di ibridizzazione per veicoli con motori endotermici after market, che consente l’installazione del sistema ibrido anche su veicoli già in circolazione. Si tratta di un brevetto internazionale che è stato sviluppato nelle Marche grazie ai fondi di Next Appennino, il programma di rilancio per le regioni colpite dal terremoto 2016 nel Centro Italia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.