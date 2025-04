Groenlandia, un messaggio a Trump: il premier danese mette le cose in chiaro

MeteoWeb

In visita in Groenlandia, il premier danese Mette Frederiksen ha ribadito l’integrità territoriale dell’enorme isola artica ambita dal presidente americano Donald Trump. “Non si può annettere un altro Paese”, ha detto in inglese rivolgendosi direttamente all’amministrazione Trump e sottolineando che la Danimarca non si arrenderà.

