Guardia Svizzera rinvia la cerimonia di giuramento: lutto e preghiera per Papa Francesco

MeteoWeb

La cerimonia del giuramento della Guardia Svizzera Pontificia, inizialmente prevista per il 6 maggio, è rinviata a data da destinarsi nell’autunno prossimo. La nuova data sarà comunicata in seguito. “In questi giorni di dolore e raccoglimento, a seguito della scomparsa del nostro amato Santo Padre, Papa Francesco, la Guardia Svizzera Pontificia è pienamente concentrata sulla propria missione e si unisce in preghiera per il suo eterno riposo”, si legge in una nota: “ringraziamo tutte le persone coinvolte per la comprensione e il rispetto in questo momento solenne”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.