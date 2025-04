Guerra Ucraina: 7 attacchi da Kiev alle infrastrutture energetiche, poi la risposta della Russia

MeteoWeb

L’Ucraina avrebbe lanciato nei giorni scorsi 7 attacchi a infrastrutture energetiche, in violazione degli accordi: lo scrive la Tass citando un alto ufficiale. Gli attacchi avrebbero danneggiato il centro elettrico in Crimea, Bryansk, Rostov e nella regione di Voronezh. “L’Ucraina non ha cessato un solo giorno di prendere di mira le centrali di energia“, ha detto la fonte. Per contro, la Russia – aggiunge la Tass – ha colpito nella notte una base militare nel centro dell’Ucraina, dove aziende del settore della difesa sono impegnate nella produzione di droni.

