Guerra in Ucraina: Putin apre a colloqui diretti, la pressione USA cresce

In un momento cruciale per il conflitto ucraino, il presidente russo Vladimir Putin ha espresso la sua disponibilità a colloqui bilaterali diretti con l’Ucraina, una mossa che segna un cambiamento significativo rispetto alle posizioni precedenti. Allo stesso tempo, la pressione degli Stati Uniti si intensifica, con minacce di abbandonare gli sforzi di pace se non si registrano progressi tangibili. Putin, parlando alla televisione di stato russa, ha dichiarato che i combattimenti sono ripresi dopo la tregua di Pasqua, da lui annunciata unilateralmente. Ha poi aggiunto che Mosca è aperta a qualsiasi iniziativa di pace e si aspetta la stessa apertura da Kiev. “Abbiamo sempre parlato di questo, che abbiamo un atteggiamento positivo nei confronti di qualsiasi iniziativa di pace. Speriamo che i rappresentanti del regime di Kiev si sentano allo stesso modo“, ha affermato Putin.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha chiarito che l’offerta di discutere la questione di non colpire obiettivi civili, anche bilateralmente, implica negoziati e discussioni con la parte ucraina. Ciò segna una potenziale svolta, considerando che non ci sono stati colloqui diretti tra le due parti dalle prime settimane successive all’invasione russa del febbraio 2022.

Parallelamente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo discorso serale, ha ribadito che l’Ucraina è pronta a qualsiasi forma di discussione per porre fine agli attacchi contro obiettivi civili. “L’Ucraina mantiene la sua proposta di non colpire almeno obiettivi civili. E ci aspettiamo una risposta chiara da Mosca“, ha dichiarato. “Siamo pronti per qualsiasi conversazione su come raggiungere questo obiettivo“. Zelensky ha sottolineato che i colloqui di Londra, previsti per questa settimana, hanno un compito primario: spingere per un cessate il fuoco incondizionato, che deve essere il punto di partenza.

La pressione degli Stati Uniti è diventata un fattore determinante. Il presidente Donald Trump e il segretario di Stato Marco Rubio hanno entrambi avvertito che Washington potrebbe ritirarsi dai colloqui di pace se non si registrano progressi significativi entro pochi giorni. Tuttavia, Trump ha espresso un cauto ottimismo, sperando che le due parti raggiungano un accordo “questa settimana“.

Le richieste della Russia includono la cessione da parte dell’Ucraina di tutte le terre che Putin afferma di aver annesso e l’accettazione della neutralità permanente. L’Ucraina, tuttavia, considera queste richieste come una resa e un rischio per la propria difesa in caso di ulteriori attacchi da parte di Mosca.

“Il presidente Putin e la parte russa rimangono aperti alla ricerca di una soluzione pacifica. Continuiamo a lavorare con la parte americana e, naturalmente, speriamo che questo lavoro produca risultati“, ha dichiarato Peskov ai giornalisti.

