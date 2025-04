Guerra Ucraina, l’appello di Trump a Putin: “stop bombardamenti, concludiamo l’accordo di pace”

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato duramente i recenti attacchi russi su Kiev, definendoli “non necessari” e dal “tempismo pessimo“. In un post pubblicato sul social Truth, Trump ha rivolto un appello al Presidente russo Vladimir Putin: “non sono contento degli attacchi russi a Kiev. Non necessari, e in un pessimo momento. Vladimir, basta! Ogni settimana muoiono 5000 soldati. Facciamo in modo che l’accordo di pace si concluda!”.

