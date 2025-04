Guerra Ucraina, ucciso un pilota di F-16: l’annuncio dall’Aeronautica militare

MeteoWeb

Un pilota ucraino di F-16 è morto in una “missione di combattimento”. Lo ha reso noto l’Aeronautica militare ucraina. “Il 12 aprile 2025 Pavlo Ivanov, 26 anni, è morto durante una missione di combattimento a bordo di un caccia F-16 – si legge in una nota diffusa via Telegram. “E’ morto in battaglia, difendendo la sua terra dagli invasori”. Non vengono forniti dettagli su quanto accaduto. Su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky scrive della “tragica uccisione del capitano Ivanov” e precisa che “stiamo accertando le circostanze”.

“Gli F-16, i Mirage, i Mig ucraini, tutti i nostri aerei da combattimento, svolgono eroicamente missioni, difendendo il nostro Stato e supportando le operazioni di terra – aggiunge – L’Aeronautica è anche impegnata a difendere l’Ucraina dai missili e droni russi”. “La nostra risposta – conclude – sarà forte e precisa”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.