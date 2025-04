Guerra Ucraina: gli USA “pronti a riconoscere la Crimea come russa”

MeteoWeb

Secondo quanto riportato da Bloomberg, gli Stati Uniti sarebbero disposti a riconoscere il controllo russo sulla Crimea nell’ambito di un accordo di pace più ampio tra Mosca e Kyiv. La proposta, discussa recentemente a Parigi, congelerebbe la linea del fronte attuale, lasciando ampie zone occupate sotto controllo russo. Il piano, ancora in fase di definizione, escluderebbe l’adesione dell’Ucraina alla NATO e offrirebbe un alleggerimento delle sanzioni alla Russia in cambio di un cessate il fuoco duraturo. Tuttavia, funzionari statunitensi non hanno confermato pubblicamente tale possibilità.

Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito che Kiev non cederà alcun territorio, compresa la Crimea, annessa illegalmente dalla Russia nel 2014. Intanto, il presidente Trump e il segretario di Stato Marco Rubio hanno avvertito che gli Stati Uniti potrebbero ritirarsi dagli sforzi diplomatici se i negoziati non procederanno rapidamente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.