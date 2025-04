Hawaii, maestosa eruzione del Kilauea: fontane di lava alte oltre 300 metri | VIDEO

MeteoWeb

L’eruzione del vulcano Kilauea, situato sull’isola di Hawaii, ha fatto registrare il suo 16° parossismo, iniziato nella tarda serata di lunedì nel cratere Halemaʻumaʻu. Il Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS) ha immortalato impressionanti fontane di lava che superano i 300 metri d’altezza, rendendo l’evento visibile anche da alcune strade della regione.

Spettacolo naturale visibile dalla Highway 11

Le fontane di lava più alte provengono dalla bocca eruttiva meridionale del cratere e sono talmente intense da essere visibili lungo alcune sezioni della Highway 11. Tuttavia, le autorità della Hawaii County Civil Defense mettono in guardia la popolazione: la ricaduta di materiale vulcanico, come pomice incandescente, cenere e i cosiddetti “capelli di Pele” (sottili filamenti di vetro vulcanico), rappresentano un pericolo per chi si trova nei pressi della strada.

“Per la sicurezza di tutti, è meglio non fermarsi o toccare queste particelle, perché contengono un’alta percentuale di silice, che è vetro, e possono essere irritanti o causare problemi di salute“, ha dichiarato Talmadge Magno, amministratore della Hawaii County Civil Defense.

Condizioni atmosferiche: rischio aria inquinata

L’eruzione del Kilauea sta inoltre aumentando la presenza di vog (smog vulcanico) nell’aria. Questo fenomeno, dovuto al rilascio di biossido di zolfo e altri gas vulcanici, sta creando condizioni atmosferiche più fosche sulle isole dell’arcipelago hawaiano.

I venti leggeri da Sud/Est persisteranno fino a giovedì, contribuendo a trasportare il vog lungo l’intera catena di isole, riducendo temporaneamente la qualità dell’aria. Nel frattempo, un fronte freddo in avvicinamento potrebbe portare piogge su Kauai e Oahu tra giovedì e venerdì.

