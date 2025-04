Huawei inizia la spedizione in massa del nuovo chip ai 910c il mese prossimo

MeteoWeb

Huawei Technologies prevede di iniziare le spedizioni in massa del suo chip di intelligenza artificiale avanzato 910C ai clienti cinesi già dal mese prossimo, secondo quanto dichiarato a Reuters da due fonti vicine alla questione. Alcune spedizioni sono già state effettuate, hanno aggiunto. La tempistica è favorevole per le aziende cinesi di intelligenza artificiale, che si sono trovate a dover lottare per trovare alternative nazionali all’H20, il principale chip AI che Nvidia fino a poco tempo fa era autorizzata a vendere liberamente sul mercato cinese. Questo mese, l’amministrazione del Presidente statunitense Donald Trump, infatti, ha comunicato a Nvidia che la vendita dell’H20 richiederebbe una licenza di esportazione.

Il 910C di Huawei, un’unità di elaborazione grafica (GPU), rappresenta un’evoluzione architettonica piuttosto che una svolta tecnologica, secondo una delle due persone e una terza fonte vicina al suo design. Raggiunge prestazioni paragonabili al chip H100 di Nvidia combinando due processori 910B in un unico package attraverso tecniche di integrazione avanzate, hanno affermato. Ciò significa che ha il doppio della potenza di calcolo e della capacità di memoria del 910B e presenta anche miglioramenti incrementali, tra cui un supporto migliorato per diversi carichi di lavoro di intelligenza artificiale, hanno aggiunto.

Tutte le fonti non sono state autorizzate a parlare con i media e hanno rifiutato di essere identificate. Huawei ha rifiutato di commentare quelle che ha definito speculazioni sui piani di spedizione del 910C e sulle sue capacità.

Nel tentativo di limitare lo sviluppo tecnologico della Cina, in particolare i progressi per le sue forze armate, Washington ha escluso la Cina dai prodotti di intelligenza artificiale più avanzati di Nvidia, incluso il suo chip di punta B200. Il chip H100, ad esempio, è stato vietato dalla vendita in Cina nel 2022 dalle autorità statunitensi prima ancora del suo lancio.

Questo ha permesso a Huawei e alle startup cinesi di GPU come Moore Threads e Iluvatar CoreX di conquistare quello che è stato principalmente un mercato dominato da Nvidia. Le ultime restrizioni all’esportazione imposte dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti sull’H20 di Nvidia “implicheranno che la GPU Ascend 910C di Huawei diventerà l’hardware di scelta per gli sviluppatori di modelli di intelligenza artificiale (cinesi) e per l’implementazione di capacità di inferenza”, ha affermato Paul Triolo, partner della società di consulenza Albright Stonebridge Group.

Alla fine dello scorso anno, Huawei ha distribuito campioni del 910C a diverse aziende tecnologiche e ha iniziato ad accettare ordini, secondo quanto riportato da alcune fonti.

La cinese SMIC sta producendo alcuni componenti principali delle GPU utilizzando la sua tecnologia di processo N+2 a 7 nm, sebbene i suoi tassi di resa dei chip siano bassi, secondo quanto affermato in precedenza da una fonte. Almeno alcune delle GPU di 910C di Huawei utilizzano semiconduttori prodotti da TSMC per Sophgo, con sede in Cina, secondo una delle fonti e una quarta persona. Il Dipartimento del Commercio ha indagato sul lavoro svolto dal gigante taiwanese della produzione di chip a contratto per Sophgo dopo che uno dei suoi chip prodotti da TSMC è stato trovato in un processore 910B.

TSMC ha prodotto quasi tre milioni di chip negli ultimi anni che corrispondevano al design ordinato da Sophgo, secondo Lennart Heim, ricercatore presso il Technology and Security and Policy Center di RAND ad Arlington, in Virginia, che sta monitorando gli sviluppi cinesi nell’intelligenza artificiale. Huawei ha ribadito di non aver utilizzato chip Sophgo prodotti da TSMC. TSMC ha affermato di essere conforme ai requisiti normativi e di non fornire Huawei da metà settembre 2020.

