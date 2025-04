Hubble scopre “scultori stellari” in una galassia vicina

MeteoWeb

Il 35° anniversario del telescopio spaziale NASA/ESA Hubble in arrivo è celebrato con una nuova immagine dell’ammasso stellare NGC 346, con nuovi dati e tecniche di elaborazione. Questa prolifica fabbrica di stelle si trova nella Piccola Nube di Magellano, una delle più grandi galassie satellite della Via Lattea.

Telescopio Hubble, nuove tecniche di elaborazione

Come parte delle celebrazioni, una nuova serie di immagini è stata condivisa per rivisitare gli straordinari obiettivi di Hubble che erano stati precedentemente pubblicati. Questa serie di immagini combina nuove tecniche di elaborazione con i dati più recenti di Hubble per ripubblicare queste scene cosmiche affinché il pubblico possa ammirarle al meglio.

La nuova immagine a corredo dell’articolo, in alto, mostra l’abbagliante giovane ammasso stellare NGC 346. Sebbene siano state rilasciate in precedenza diverse immagini di NGC 346, questa immagine include nuovi dati ed è la prima a combinare le osservazioni di Hubble effettuate a lunghezze d’onda infrarosse, ottiche e ultraviolette.

Occhi puntati su NGC 346

NGC 346 si trova nella Piccola Nube di Magellano, una galassia satellite della Via Lattea che si trova a 200mila anni luce di distanza nella costellazione del Tucano. La Piccola Nube di Magellano è meno ricca di elementi più pesanti dell’elio, che gli astronomi chiamano metalli, rispetto alla Via Lattea. Ciò rende le condizioni nella galassia simili a quelle che esistevano nell’universo primordiale.

NGC 346 ospita più di 2500 stelle neonate. Le stelle più massicce dell’ammasso, che sono molte volte più massicce del nostro Sole, brillano di un’intensa luce blu in questa immagine. La nebulosa rosa brillante e le nubi scure serpentiformi sono scolpite dalle stelle luminose nell’ammasso.

La straordinaria sensibilità e risoluzione di Hubble sono state determinanti nello svelare i segreti della formazione stellare di NGC 346. Utilizzando due serie di osservazioni effettuate a distanza di 11 anni, i ricercatori hanno tracciato i movimenti delle stelle di NGC 346, rivelando che si stanno muovendo a spirale verso il centro dell’ammasso. Questo movimento a spirale deriva da un flusso di gas dall’esterno dell’ammasso che alimenta la formazione stellare al centro della nube turbolenta.

Gli abitanti di questo ammasso sono scultori stellari, che scolpiscono una bolla dalla nebulosa. Le stelle calde e massicce di NGC 346 producono radiazioni intense e venti stellari feroci che colpiscono il gas ondoso del loro luogo di nascita e iniziano a disperdere la nebulosa circostante.

La nebulosa, chiamata N66, è l’esempio più luminoso di una regione H II nella Piccola Nube di Magellano. Le regioni H II sono illuminate dalla luce ultravioletta di stelle giovani e calde come quelle in NGC 346. La presenza della brillante nebulosa indica la giovane età dell’ammasso stellare, poiché una regione H II brilla solo finché le stelle che la alimentano, appena pochi milioni di anni per le stelle massicce raffigurate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.