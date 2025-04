Hubble festeggia 35 anni: svelata una nuova spettacolare immagine della Nebulosa dell’Aquila

MeteoWeb

In previsione dell’imminente 35° anniversario del telescopio spaziale NASA/ESA Hubble, ESA/Hubble continua le celebrazioni con una nuova immagine della Nebulosa Aquila. Questa vasta nursery stellare mostra un’imponente guglia di gas e polvere cosmici che incorpora nuove tecniche di elaborazione dati sviluppate dall’ultima immagine di questa regione pubblicata vent’anni fa. Questa immagine di Hubble di una colonna scolpita di gas e polvere vi sembra una stella filante, un pennacchio di fumo di una candela spenta o un insolito palloncino? Indipendentemente da ciò che vedete osservando questa nube cosmica, questo nuovo ritratto è motivo di festa.

Nell’ambito delle celebrazioni per il 35° anniversario di Hubble/ESA , viene condivisa una nuova serie di immagini che rivisita gli straordinari obiettivi di Hubble già pubblicati in precedenza. Sono già state pubblicate nuove immagini di NGC 346 e della Galassia Sombrero. Ora, Hubble/ESA sta rivisitando la Nebulosa Aquila (pubblicata originariamente nel 2005 nell’ambito delle celebrazioni per il 15° anniversario di Hubble) con nuove tecniche di elaborazione delle immagini. Lungo l’immagine si dispiega una colonna di gas freddo e polvere alta 9,5 anni luce. Per quanto enorme sia, questa colonna di polvere è solo un piccolo frammento della Nebulosa Aquila, chiamata anche Messier 16. Il nome Messier 16 deriva dall’astronomo francese Charles Messier, un cacciatore di comete che compilò un catalogo di oggetti del cielo profondo che potevano essere scambiati per comete. E’ quanto si legge in un articolo ESA.

I dettagli

Il nome Nebulosa Aquila è ispirato all’aspetto della nebulosa. Il bordo di questa nebulosa luminosa è modellato da nubi scure come questa, che le conferiscono l’aspetto di un’aquila che spiega le ali. Non molto lontano dalla regione raffigurata nella foto si trovano i famosi Pilastri della Creazione, fotografati più volte da Hubble, con immagini pubblicate nel 1995 e nel 2015 .

Il cuore della nebulosa, che si trova oltre il bordo di questa immagine, ospita un ammasso di stelle giovani. Queste stelle hanno scavato un’immensa cavità al centro della nebulosa, dando forma a pilastri e globuli di gas polveroso di dimensioni ultraterrene. Questa particolare struttura si estende come un dito puntato verso il centro della nebulosa e il ricco ammasso stellare giovane che vi è incastonato.

La Nebulosa Aquila è una delle tante nebulose della Via Lattea note per le loro nubi scolpite e polverose. Le nebulose assumono queste forme fantastiche quando esposte a potenti radiazioni e venti stellari provenienti da stelle neonate. Le regioni con gas più denso sono maggiormente in grado di resistere all’assalto delle radiazioni e dei venti stellari delle stelle giovani, e queste aree dense rimangono come sculture di polvere come la colonna stellata mostrata qui.

