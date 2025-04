Ictus, le nuove frontiere terapeutiche e la riabilitazione: la conferenza all’11° Congresso Nazionale dell’Italian Stroke Association

MeteoWeb

L’ictus è una delle maggiori cause di morte dopo le neoplasie e le malattie cardiovascolari e può causare importanti disabilità. Per trattare l’evento acuto in modo ancora più efficace saranno presto disponibili nuove molecole, ma resta fondamentale occuparsi anche del post-ictus nel modo più completo. In occasione dell’apertura dell’11° Congresso Nazionale dell’Italian Stroke Association – Associazione Italiana Ictus, sarà organizzata una conferenza stampa online giovedì 3 aprile alle 11.30, che potrà essere seguita anche sulla pagina Facebook Italian Stroke Association.

Parteciperanno Paola Santalucia (Presidente ISA-AII), Mauro Silvestrini (Past President ISA-AII), Leonardo Pantoni (Presidente Eletto ISA-AII), Massimo Del Sette (Presidente dell’11° Congresso ISA-AII) e Nicoletta Reale (Past President ALICE Italia odv).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.