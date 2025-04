Idrogeno verde in Sicilia: accordo tra Duferco Energia e Ansaldo Green Tech per la Hydrogen Valley di Giammoro

MeteoWeb

Un accordo strategico per la fornitura e messa in esercizio di un elettrolizzatore da 1 MW, destinato alla produzione di idrogeno verde nell’ambito del progetto Hydrogen Valley di Giammoro, una frazione di Pace del Mela in provincia di Messina. È quello che prevede l’accordo siglato tra Duferco energia e Ansaldo green tech, che con questa iniziativa, sostenuta dal Pnrr attraverso la Regione Siciliana, andranno a realizzare una delle opere di rilevanza europea per la transizione energetica e lo sviluppo della filiera dell’idrogeno in Italia. L’elettrolizzatore fornito da Ansaldo green tech utilizza la tecnologia Anion exchange membrane (Membrana a scambio anionico). Progettato e costruito nell’ambito del progetto Ipcei finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEu, l’impianto sarà assemblato nella nuova linea produttiva in fase di realizzazione a Genova Campi.

Il sistema avrà la capacità di produrre oltre 500 kg di idrogeno verde al giorno, con un consumo energetico ottimizzato e garantendo una purezza del 99,9%.

Il progetto

Il progetto Hydrogen Valley di Giammoro, con un investimento complessivo di 10 milioni di euro, prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico da 4 MW per alimentare l’elettrolizzatore, consentendo la produzione di circa 100 tonnellate di idrogeno verde all’anno che sarà destinato principalmente a supportare la decarbonizzazione di settori industriali strategici, tra cui la siderurgia, la logistica e la mobilità.

“L’Hydrogen Valley in Sicilia rappresenta un passo concreto verso la transizione energetica e il rafforzamento dell’indipendenza energetica dell’isola – afferma Massimo Croci, Ad di Duferco energia – questa iniziativa non solo porterà benefici ambientali, ma anche nuove opportunità economiche e occupazionali per il territorio. La sostenibilità ambientale può andare di pari passo con lo sviluppo industriale e sociale”.

“Siamo estremamente orgogliosi di poter contribuire al progetto di Hydrogen Valley Giammoro – dice Vittorio Olcese, Ad di Ansaldo Green tech – questo accordo rappresenta un importante riconoscimento della nostra tecnologia focalizzata su efficienza e flessibilità operativa nella produzione di idrogeno verde per decarbonizzare attività nei settori della mobilità, logistica e difficile da abbattere come quello siderurgico”.

