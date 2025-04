Il 21 aprile 1509 Enrico VIII sale al trono d’Inghilterra

MeteoWeb

Il 21 aprile 1509 alla morte di suo padre Enrico VII, il 17enne Enrico VIII fu proclamato re d’Inghilterra, aprendo un’epoca destinata a lasciare un’impronta profonda nella storia britannica e europea. Giovane, colto e atletico, Enrico VIII salì al trono con l’appoggio del popolo e della nobiltà, portando con sé la speranza di una nuova era dopo i difficili anni della Guerra delle Due Rose.

La sua incoronazione fu celebrata con grande sfarzo, simbolo di un rinnovato prestigio per la monarchia Tudor. Inizialmente amato per il suo carisma e il suo interesse per le arti e le lettere, il giovane re si mostrò presto anche un abile uomo politico e stratega. Il suo regno, durato 38 anni, sarebbe stato segnato da eventi rivoluzionari, come la rottura con la Chiesa cattolica e la fondazione della Chiesa anglicana, seguiti a un clamoroso divorzio da Caterina d’Aragona.

Il 1509 rappresenta così l’inizio di una delle figure più controverse della storia inglese. Enrico VIII non fu solo un sovrano assolutista, ma anche il protagonista di una trasformazione culturale, religiosa e istituzionale che avrebbe ridefinito l’identità dell’Inghilterra per i secoli a venire.

