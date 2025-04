Il cuore antico del Nord America si sgretola: rivelato un fenomeno geologico senza precedenti

MeteoWeb

Una recente scoperta condotta dall’Università del Texas ad Austin ha portato alla luce un fenomeno geologico di straordinaria rilevanza: sotto la parte meridionale del continente nordamericano si sta verificando un processo denominato “gocciolamento cratonico”. Si tratta di un evento raro, che coinvolge la disgregazione di porzioni profonde della crosta terrestre – in particolare del cratone, la struttura geologica più antica e stabile della litosfera continentale – le quali si staccano in blocchi e sprofondano lentamente nel mantello sottostante.

I cratoni sono formazioni rocciose estremamente antiche, costituite da materiali che risalgono anche a miliardi di anni fa. Per lungo tempo sono stati considerati strutture praticamente immutabili nel tempo, capaci di resistere a fenomeni tettonici estremi e a profondi cambiamenti geologici. Tuttavia, questa nuova ricerca ha messo in discussione l’assoluta stabilità di tali strutture, rivelando che anche i cratoni possono essere soggetti a processi di trasformazione, come quello dell’assottigliamento cratonico. Questo meccanismo implica la perdita degli strati profondi del cratone, un’erosione che avviene per effetto di complesse interazioni tra la litosfera e il mantello.

Grazie a una tecnica avanzata di tomografia sismica basata sulla forma d’onda completa – una metodologia capace di restituire immagini estremamente dettagliate dell’interno della Terra – i ricercatori hanno potuto osservare per la prima volta delle strutture riconducibili a “gocciolamenti” di materiale litologico che si estendono fino a 640 chilometri di profondità nel mantello. Queste evidenze si concentrano soprattutto sotto il Midwest degli Stati Uniti, suggerendo che il fenomeno sia attivo e in corso.

Un ruolo cruciale in questa dinamica è attribuito ai resti della placca tettonica oceanica di Farallon, che ha iniziato a subdurre sotto il Nord America circa 200 milioni di anni fa. Oggi si trova ancora in profondità, a circa 600 chilometri dalla superficie terrestre, e continua a influenzare la geodinamica del continente. La sua interazione con il cratone nordamericano avviene principalmente attraverso due meccanismi: da un lato, la placca devia il flusso del mantello, generando un’erosione alla base del cratone; dall’altro, rilascia composti volatili che contribuiscono a indebolire ulteriormente la struttura cratonica.

Le simulazioni geodinamiche al computer confermano l’importanza della placca di Farallon in questo processo: quando il suo effetto viene escluso dal modello, il fenomeno del gocciolamento cratonico non si verifica, sottolineando il legame causale diretto tra la subduzione della placca e il deterioramento del cratone.

Nonostante la lentezza con cui questo processo avanza – tale da non costituire una minaccia per la superficie nel breve termine – le implicazioni a lungo termine sono profonde. Il gocciolamento cratonico offre infatti una finestra unica per osservare in diretta un processo che contribuisce alla ristrutturazione dei continenti e all’evoluzione delle placche tettoniche. Comprendere la natura e le dinamiche di questi fenomeni consente di affinare le conoscenze relative alla formazione e alla disgregazione dei continenti, contribuendo a una visione più completa dell’evoluzione geologica del pianeta.

La scoperta si inserisce in un contesto scientifico di grande rilevanza, aprendo nuove prospettive per lo studio delle interazioni tra litosfera e mantello, e fornendo un modello prezioso per interpretare eventi simili osservati o ipotizzati in altre regioni del globo. Si tratta, in definitiva, di un passo avanti fondamentale nella comprensione della dinamica interna della Terra e del ciclo geologico dei continenti.

