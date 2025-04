Il luogo più inospitale della Terra spunta dalla sabbia del deserto: FOTO spettacolare sal satellite

MeteoWeb

Nascosto tra le pieghe più remote dell’Asia centrale, là dove l’umanità fatica a mettere piede, si erge il Telik Shan, un colosso solitario che sfiora i 5.450 metri di altitudine. Questo gigante isolato fa parte dei Kunlun, una delle catene montuose più estese e antiche del pianeta. La sua presenza si staglia con imponenza su un territorio estremo, uno dei più inospitali della Terra, secondo soltanto all’Antartide per severità climatica e ostilità ambientale.

Il Telik Shan si trova ai margini meridionali del vasto bacino del Tarim, cuore arido della Cina occidentale. Qui si distende il Deserto del Taklamakan, una distesa di sabbia tanto ampia quanto letale, che occupa circa 270.000 chilometri quadrati. È un paesaggio quasi alieno, privo di vie d’acqua permanenti, lontano migliaia di chilometri dal mare e incastonato tra tre giganti geologici: il Tien Shan a nord, l’altopiano del Tibet a sud-est e i Kunlun a sud. Questo deserto è un incubo geologico, una trappola naturale chiusa da pareti montuose che superano spesso i 4.000 metri di dislivello rispetto al fondo della depressione. Un recinto ciclopico che sembra pensato per respingere ogni forma di vita.

Eppure, nonostante la desolazione, questi territori furono attraversati per secoli da carovane di mercanti che percorrevano l’antica Via della Seta. In un passato non così lontano, viaggiatori provenienti dall’Europa, dalla Persia e dall’India si muovevano di oasi in oasi, sfruttando i rari corsi d’acqua che ancora oggi si insinuano lungo le pendici delle montagne. Solo qui, dove i fiumi glaciali riescono a sfuggire all’abbraccio mortale della sabbia, la vita trova spazio. Ma si tratta di un miracolo fragile, sospeso su un filo d’acqua che rischia in ogni stagione di prosciugarsi del tutto.

Il clima, tra i più secchi al mondo, concede appena 10 millimetri di pioggia l’anno, una cifra che avvicina il Taklamakan ai livelli di aridità dei mondi immaginari. Se si cercasse una controparte reale del desertico pianeta Arrakis, creato da Frank Herbert per il ciclo di Dune, probabilmente nessun altro luogo terrestre sarebbe più adatto. Le similitudini sono sorprendenti: l’isolamento, l’aridità assoluta, le tempeste di sabbia e la costante sensazione di trovarsi fuori dal tempo e dallo spazio.

Durante la primavera, le condizioni atmosferiche si fanno ancora più drammatiche. Il calore del sole e i venti provenienti dalle montagne risvegliano il deserto, sollevando immense nubi di polvere che strisciano lungo i fondovalle, serpeggiando tra le alture come un fumo velenoso. Questo pulviscolo sabbioso si innalza fino a quote vertiginose, avvolgendo ogni cosa e cancellando la morfologia del paesaggio. Solo i picchi più elevati, come il Telik Shan, riescono a fendere il velo della polvere e a mostrarsi da lontano come isole rocciose che emergono da un mare in tempesta.

Dall’alto, i satelliti riescono talvolta a catturare questi momenti fugaci, in cui le vette paiono galleggiare su un oceano opaco, scollegate dalla terraferma, fantasmi geologici sospesi nell’aria. È un fenomeno che affascina e inquieta, un promemoria visivo della potenza inalterabile della natura. Il Telik Shan e le terre che lo circondano raccontano una storia di isolamento estremo, di sopravvivenza al limite e di bellezza crudele, dove la montagna diventa simbolo di resistenza contro un deserto che sembra voler inghiottire ogni cosa.

