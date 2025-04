Imola, cadavere affiora nel fiume Santerno

MeteoWeb

Nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19:30, il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente sulla quarantina, è stato rinvenuto lungo la riva del fiume Santerno, a Imola, nei pressi del ponte ferroviario in via Antonio Graziadei. A fare la tragica scoperta è stato un passante, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre squadre e il nucleo sommozzatori, impegnati a lungo nelle complesse operazioni di recupero della salma. Presenti anche i Carabinieri e il medico legale, che insieme al pubblico ministero Marco Imperato stanno conducendo gli accertamenti per risalire all’identità dell’uomo e chiarire le circostanze del decesso.

Al momento, le cause della morte restano ignote e non viene esclusa alcuna ipotesi. Un punto chiave dell’indagine sarà capire da quanto tempo il corpo si trovasse in acqua.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.