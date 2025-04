Improvviso cambio di vento, 42enne precipita su Gran Sasso col parapendio

MeteoWeb

Una volo in parapendio si è trasformato in un incubo per un 42enne venezuelano residente in Abruzzo. Mentre sorvolava la zona del rifugio di Montecristo, sul Gran Sasso, un improvviso cambio di vento ha causato la perdita di controllo del suo parapendio. Dimostrando grande prontezza, l’uomo ha tentato un atterraggio di fortuna, limitando i danni, ma l’impatto è stato violento. Soccorso dall’eliambulanza, è stato trasportato all’ospedale de L’Aquila con un grave trauma alla colonna vertebrale. Le sue condizioni restano critiche: decisive le prossime ore.

