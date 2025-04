Incendi boschivi: il fumo minaccia la salute mentale

MeteoWeb

Un recente studio della Harvard TH Chan School of Public Health, pubblicato su JAMA Network Open, ha evidenziato un legame tra l’inquinamento atmosferico da particolato fine (PM2.5) derivante dagli incendi boschivi e l’aumento delle visite al pronto soccorso per disturbi di salute mentale. I ricercatori hanno analizzato i dati relativi agli incendi in California tra luglio e dicembre 2020, il periodo con la più grave stagione di incendi mai registrata nello stato. Durante quei mesi, la concentrazione media giornaliera di PM2.5 da incendi boschivi era di 6,95 µg/m³, con picchi di 24,9 µg/m³ a settembre. L’esposizione a questi livelli di inquinamento è stata associata a un aumento delle visite ospedaliere per depressione, ansia, disturbi dell’umore e uso di sostanze psicoattive.

Lo studio ha rilevato che un incremento di 10 µg/m³ di PM2.5 legato agli incendi boschivi portava a un aumento significativo delle visite per problemi psichiatrici fino a sette giorni dopo l’esposizione. Le fasce più colpite erano donne, bambini, giovani adulti, individui neri e ispanici e persone iscritte a Medicaid.

Secondo i ricercatori, questi dati suggeriscono che gli effetti del cambiamento climatico, oltre ai danni ambientali, potrebbero accentuare le disuguaglianze sanitarie. “Dobbiamo assicurarci che tutti abbiano accesso all’assistenza sanitaria mentale durante le stagioni degli incendi boschivi, in particolare i gruppi più vulnerabili e in particolare poiché gli incendi boschivi diventano più frequenti e gravi a causa del cambiamento climatico“, ha sottolineato l’autore principale YounSoo Jung.

