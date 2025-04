Incendi Israele, media, Italia e Grecia inviano aerei

MeteoWeb

Italia e Grecia invieranno assistenza a Israele per combattere gli incendi nella foresta di Eshtaol, alla periferia di Gerusalemme, in Israele. Lo riporta l’emittente israeliana “Channel 12”, aggiungendo che i primi aerei dovrebbero arrivare nelle prossime ore. I servizi antincendio e di soccorso di Gerusalemme hanno riferito che le fiamme stanno divampando in almeno cinque punti diversi, con le operazioni di spegnimento che sono rese particolarmente difficili dall’ondata di caldo e dai forti venti. Si tratta della seconda ondata di incendi nella zona occidentale della capitale israeliana.

Inoltre, un funzionario della sicurezza ha riferito al quotidiano “Times of Israel” che anche l’Autorità nazionale palestinese ha offerto di inviare squadre antincendio nella zona per contribuire allo spegnimento dei roghi, ma Israele non ha ancora risposto all’offerta. In passato, alcune squadre palestinesi hanno collaborato con le israeliane per fronteggiare vasti incendi.

Le autorità hanno deciso di evacuare le comunità di Neve Shalom, Beko’a, Ta’oz, Mevo Horon, Mishmar Ayalon e Nachshon, dopo che almeno 12 persone sono state ricoverate in ospedale, principalmente per inalazione di fumo.

