Incendio in un deposito di legno: in corso le verifiche ambientali

Arpa Fvg è intervenuta immediatamente su richiesta dei Vigili del Fuoco a Bicinicco per l’incendio nell’azienda Bipan, come ha reso noto l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, Fabio Scoccimarro, spiegando che sono in corso verifiche ambientali e misurazioni della qualità dell’aria ma che è esclusa al momento la presenza di amianto e materiale plastico pericoloso per la qualità dell’aria. Come evidenziato dai tecnici Arpa le misurazioni sottovento in zona di ricaduta non evidenziano impatti al suolo e di certo l’intensità del vento che ha soffiato oggi ha favorito la diluizione dei fumi e la situazione atmosferica favorevole continuerà nel corso della notte con un notevole abbassamento delle temperature.

Le acque sono gestite e contenute nelle vasche di prima pioggia e la volumetria residua appare sufficiente. Le pompe al momento sono ferme e non stanno rilanciando al depuratore causa il fatto che il quadro comandi si è cotto col calore del rogo sviluppatosi a pochi metri di distanza.

