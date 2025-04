Incendio in Alto Adige: buone notizie dalla Val Venosta

MeteoWeb

Il vasto incendio boschivo scoppiato ieri nella zona di Agumes-Montoni, in Val Venosta, in Alto Adige, “ora è contenuto ed è sotto controllo”. Lo riferisce l’assessore provinciale alle foreste, Luis Walcher. L’incendio copre circa 100 ettari tra i 1000 e i 1950 metri sul Monte Montoni. Il fumo si è diradato ma ci sono ancora molte braci, alberi che cadono e massi che rotolano. Sono al lavoro 290 Vigili del Fuoco volontari e 7 Vigili del Fuoco professionisti, che hanno allestito due grandi cisterne per rifornire l’elicottero Super Puma con un serbatoio estintore da 4000 litri. Sul posto altri quattro elicotteri, tre della Heli Austria e uno dell’Air Service Center di Vipiteno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.