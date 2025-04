Incendio nell’area boschiva degli Iblei a Giarratana: case minacciate | VIDEO

MeteoWeb

Un incendio si è sviluppato nella zona boschiva degli Iblei, nella zona di Giarratana (Ragusa). Le fiamme, alimentate dal vento, si sono estese in contrada Gianlupo, zona piuttosto impervia che rende difficile l’intervento dei Vigili del Fuoco. Impiegato anche un elicottero. In ausilio è intervenuto il Gruppo Alfa di Protezione Civile di Chiaramonte Gulfi. Le fiamme stanno minacciando alcune abitazioni ma i pompieri sono riusciti, per il momento, ad evitare il peggio. Distrutti alcuni pascoli e zone arboree con ulivi e carrubi.

