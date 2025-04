Incendio in azienda di prodotti chimici a Caivano: “tenere le finestre chiuse” | VIDEO

MeteoWeb

Un incendio è divampato nell’area industriale di Pascarola, a Caivano (Napoli), più precisamente all’interno di una fabbrica di solventi. Una colonna di fumo nero è visibile a distanza di chilometri, da diversi comuni del Casertano e dell’area metropolitana di Napoli, fino al capoluogo di regione. Sul posto stanno operando 3 squadre dei Vigili del Fuoco, con il supporto di personale esperto in soccorsi connessi al rischio NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). L’operazione è resa più difficile per la presenza all’interno dello stabilimento di sette sylos di solvente, materiale estremamente infiammabile.

La Commissione straordinaria di Caivano invita la cittadinanza a “chiudere porte e finestre, non raccogliere i prodotti dell’orto e ad uscire solo se strettamente necessario, adottando le precauzioni del caso“. La Commissione straordinaria comunica di star “seguendo la vicenda”, sulle cui cause “sono al momento in corso accertamenti da parte delle autorità”.

La Commissione sta anche valutando “l’adozione di provvedimenti“. Analoghe raccomandazioni vengono formulate in questi minuti dagli amministratori dei Comuni più vicini a Caivano, come Marcianise, in provincia di Caserta, e Frattamaggiore.

Sulle cause alla base del rogo sono al momento in corso accertamenti da parte delle autorità. Stando ai primi rilievi dei Carabinieri, all’interno dell’azienda non dovrebbe essere rimasto nessuno e i circa 70 dipendenti sarebbero riusciti tutti a fuggire.

Incendio in un'azienda di prodotti chimici a Caivano

