Enorme incendio a Città del Capo, 190 case evacuate: “è un Armageddon” | FOTO e VIDEO

I Vigili del Fuoco sono stati chiamati dai distretti limitrofi per intervenire per un grosso incendio boschivo in corso a Città del Capo, capitale del Sudafrica. Il rogo nella zona di Silvermine, nel Parco Nazionale di Table Mountain, si è intensificato significativamente a causa di un improvviso cambio di direzione del vento. Almeno tre elicotteri sono intervenuti in supporto alle squadre di terra. I Vigili del Fuoco hanno trascorso gran parte della giornata a combattere le fiamme alimentate dai forti venti. Diverse strade della zona sono state chiuse, tra cui il passo montano di Ou Kaapse Weg, per consentire alle squadre di emergenza di raggiungere rapidamente la linea dell’incendio.

Oltre 190 case sono state evacuate nei quartieri a rischio incendio di Città del Capo. Gli sfollati alloggiano presso il Centro Civico di Fish Hoek, dove sono stati resi disponibili anche servizi sanitari.

I Vigili del Fuoco continuano a monitorare almeno 5 linee di fuoco attive nella Penisola Meridionale della città. Altre squadre di pompieri sono state dispiegate dalla Garden Route per contribuire a domare l’incendio sulla montagna, alimentato dai forti venti. Il cielo notturno rivela l’estensione della collana di fuoco che si estende sul Parco Nazionale della Table Mountain.

La consigliera di quartiere della zona, Carolynne Franklin, spiega che la strategia di emergenza è ancora in atto: “è stato un Armageddon qui tutto il giorno. Più di 100 Vigili del Fuoco sono impegnati su 5 fronti di incendio. La tenuta di Steenberg è minacciata, Zwaanswyk è stata evacuata e Noordhoek Manor è stata evacuata. La situazione stanotte è piuttosto grave”.

Gran parte della linea di fuoco continua a bruciare in terreni montuosi inaccessibili alle squadre a piedi. A terra, il personale di emergenza ha faticato a liberare i percorsi per i primi soccorritori. “Percorrere l’unica strada che viene evacuata da Tokai, inerpicandosi sulla montagna mentre la gente cerca di mettersi in salvo o far volare i droni intorno agli elicotteri… queste persone dovrebbero essere arrestate“, ha aggiunto.

