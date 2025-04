Incendio devastante a Dirang: fiamme incontrollate, mobilitate forze di emergenza e volontari | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un vasto incendio boschivo ha colpito da giovedì mattina diverse aree a Dirang, nel distretto di West Kameng, generando allarme e mobilitando risorse di emergenza a tutti i livelli. Le fiamme, originate nei pressi della foresta di Nadipar, si sono propagate rapidamente a causa dei forti venti che da ore interessano la zona. A fronteggiare l’emergenza, operano con determinazione unità della polizia, dell’ITBP (Indo-Tibetan Border Police) e dell’SSB (Sashastra Seema Bal), coadiuvate da residenti e volontari locali. Anche le autobotti dei vigili del fuoco giunte da Bomdila sono impegnate senza sosta nelle operazioni di spegnimento.

La situazione rimane critica: i venti continuano ad alimentare il rogo. Fino alla tarda serata di giovedì, i tentativi di contenere l’incendio erano ancora in corso. Interpellato dalla stampa, il deputato di Dirang, Phurpa Tsering, ha rassicurato la popolazione, dichiarando che sono in atto sforzi straordinari per domare le fiamme. “La situazione è sotto controllo”, ha affermato l’MLA, anche se i soccorritori continuano a lavorare sul campo.

L’emergenza, tuttavia, sottolinea ancora una volta la vulnerabilità di vaste aree forestali di fronte a eventi climatici estremi, ribadendo l’importanza di strategie di prevenzione e risposta rapida per proteggere ambiente e comunità.

Dirang: fiamme incontrollate, mobilitate forze di emergenza

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.