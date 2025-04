Incendio in New Jersey: dichiarato lo stato di emergenza

MeteoWeb

Un vasto incendio boschivo sta interessando New Jersey, senza causare finora feriti, ma con un’estensione di oltre 52 km² destinata a crescere. L’incendio, attivo nelle aree di Lacey e Ocean, ha costretto all’evacuazione temporanea di 5mila persone, che successivamente sono potute rientrare nelle proprie abitazioni. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza. È stato contenuto circa il 50% del rogo, il 2° per estensione negli ultimi 20 anni.

Le cause sono ancora sotto indagine, ma la regione, caratterizzata da suoli sabbiosi a rapido drenaggio e vegetazione secca, è particolarmente vulnerabile in primavera. Le condizioni climatiche – bassa umidità, vento e fogliame non ancora sviluppato – contribuiscono all’espansione delle fiamme.

Il fuoco minaccia 12 strutture ed è già costato un edificio commerciale e diversi veicoli. La Garden State Parkway è stata riaperta dopo una chiusura precauzionale di 12 km.

