Scoppia un incendio nel palazzo presidenziale a Freetown: a fuoco terzo e quarto piano della State House | VIDEO

Un incendio è scoppiato all’interno dell’edificio presidenziale della Sierra Leone nel centro di Freetown, secondo quanto riferito da testimonianze e dal governo. Il presidente Julius Maada Bio non era presente. L’incendio è divampato al terzo e quarto piano della State House, mentre l’ufficio del presidente al secondo piano è rimasto intatto, secondo quanto ha reso noto in un comunicato il ministero dell’Informazione. “Le squadre di emergenza stanno lavorando con diligenza per garantire la protezione”, ha aggiunto la nota. La causa dell’incendio, divampato intorno alle 16, ora locale, non è ancora nota, precisa lo stesso dicastero.

I video pubblicati sui social media mostrano fiamme alle finestre del piano superiore del grande edificio bianco e un denso fumo nero. La polizia ha isolato le strade intorno all’edificio e sono stati schierati personale della sicurezza e soldati. Il presidente Bio si trova attualmente in Turchia per partecipare a una conferenza.

