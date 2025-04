Enorme incendio a Parigi: colonna di fumo sulla città | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un grosso incendio sta divampando stasera nei dintorni del centro di smaltimento e di raccolta differenziata del XVII arrondissement della di Parigi, accanto al tribunale giudiziario, secondo alcuni giornalisti di Le Parisien presenti sul posto. Numerosissime le foto di parigini che stanno pubblicando le immagini della densa colonna di fumo visibile in tutta la capitale francese e anche dalla banlieue. Il Comune di Parigi fa sapere che al momento non ci sono notizie di feriti. Le autorità hanno lanciato un appello sui social ad evitare il settore per lasciar lavorare nel modo più rapido i soccorritori ed hanno invitato tutti alla prudenza.

Parigi, grosso incendio in un centro di smaltimento rifiuti

