Incendio in raffineria Sonatrach, “nessun rischio per l’ambiente”

MeteoWeb

“Le procedure di emergenza sono state immediatamente attivate, l’incendio è stato domato dalle squadre interne; sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco. La società conferma che non vi è stato né vi è alcun rischio per l’ambiente e per la popolazione“: è quanto sottolinea in una nota Sonatrach Raffineria Italiana in riferimento all’incendio di ieri presso la “sezione F751 dell’impianto Butamer” all’interno dello stabilimento di Augusta. Due dipendenti della società risultano feriti e sono stati subito trasferiti presso le strutture sanitarie per le cure. Sonatrach Raffineria Italiana “si è messa sin da subito a disposizione delle forze dell’ordine per fornire tutti gli elementi utili“, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.