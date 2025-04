Incendio nel Ragusano: mezzi aerei in azione

MeteoWeb

È ancora in corso lo spegnimento dell’incendio divampato ieri nella zona di Giarratana, in contrada Margi, lungo la strada statale 194, nel Ragusano. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dai volontari inviati dalla sede di Ragusa del Dipartimento di Protezione Civile regionale. A causa della complessa conformazione del territorio, si è reso necessario anche l’intervento di mezzi aerei per raggiungere e contenere alcuni dei fronti di fuoco più difficili da raggiungere via terra. Le operazioni sono state sospese ieri sera al calare del buio, ma un presidio dei Vigili del Fuoco è rimasto attivo durante la notte per proteggere un’abitazione e alcuni insediamenti rurali, minacciati da un fronte ancora attivo e non accessibile da terra.

Questa mattina sono intervenuti anche gli operatori del Corpo Forestale Regionale. Sono stati richiesti e sono giunti sul posto due velivoli per supportare le operazioni di spegnimento dall’alto, con l’obiettivo di estinguere definitivamente le fiamme. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora impegnate sul terreno per le operazioni di bonifica, coadiuvate dai volontari della Protezione Civile inviati nuovamente oggi nell’area.

