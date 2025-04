Incendio a Vicenza, coinvolta anche una Tesla: “nessuna ritorsione contro Musk”

MeteoWeb

Coinvolta parzialmente anche una Tesla nell’incendio che oggi pomeriggio è divampato nel parcheggio dell’ex ospedale di Sandrigo (Vicenza). “Nessuna ritorsione contro Elon Musk ma più semplicemente l’incendio sprigionatosi da una Ford Galaxy parcheggiata accanto alla vettura elettrica e andata completamente distrutta per probabili cause elettromeccaniche”, secondo i vigili del fuoco di Schio che sono intervenuti per domare le fiamme. Il proprietario della Tesla, rimasta danneggiata a una fiancata per il calore sprigionatosi dall’incendio, è riuscito a spostare appena in tempo l’auto, evitando conseguenze peggiori.

